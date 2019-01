Deborah Secco muda cor do cabelo e surpreende filha: 'Parece a Xuxa'

A atriz Deborah Secco. Foto: Instagram/@lucasvieirabr

Deborah Secco decidiu começar o ano mudando radicalmente o visual. A atriz fez um corte de cabelo na nuca e platinou os fios. A transformação foi estampada na capa da revista Harper´s Bazaar Brasil da edição de fevereiro.

“A próxima edição chega às bancas comigo na capa como você nunca viu: platinei o cabelo pela primeira vez”, escreveu a atriz no perfil dela no Instagram.

O maquiador Lucas Vieira também compartilhou algumas imagens do novo visual. “Mais uma com a minha camaleoa que fica linda de todo jeito! Te amo!”, declarou.

Ao chegar em casa, Maria Flor, filha de Deborah Secco com Hugo Moura, tomou um susto ao ver a mãe. No entanto, a menina foi conferir de perto a mudança. “Pintinho...”, disse Maria Flor, cantando a música do pintinho amarelinho. “Gostou, amor? Está parecendo a vovó?”, pergunta a atriz. Maria Flor respondeu: “Parece a Xuxa”, arrancando risos dos pais.

No fim, Maria Flor pede para Deborah Secco levá-la ao cabeleireiro para pintar o cabelo de roxo. O momento foi registrado pela atriz, que publicou nas redes sociais.

Assista ao vídeo: