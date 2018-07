Deborah Secco faz texto para Maria Flor sobre profissão e maternidade

Deborah Secco e sua filha Maria Flor. Foto: Instagram/@dedesecco

Na última segunda-feira, 16, Deborah Secco publicou uma foto de sua filha Maria Flor junto a um texto sobre ausência na legenda. No texto, ela fala sobre as escolhas que tem de fazer entre a profissão e a maternidade.

"Fico pensando se é difícil pra você entender as ausências da mamãe. Eu sei que é difícil pra mim, quando o papaizinho me manda esses vídeos ou fotos e eu percebo que não estava aí. Mas quando você crescer você vai entender que a vida pede jogo de cintura, que a gente abre mão de momentos incríveis pra estar em outros momentos tão incríveis quanto, especialmente se você amar a profissão que escolher", escreveu.

"Não só a minha vida privada ganhou mais sentido com você. Meu trabalho também ganhou mais importância porque você existe e quero que você possa sentir orgulho de quem sou. Que esses momentos únicos se multipliquem, e que essa sua mamãe aqui possa estar sempre junto. Mesmo que durante as novelas esse sempre seja 'menos maior' do que sempre", finalizou Deborah.

Atualmente, Deborah está atuando em Segundo Sol, novela das 21h da Globo, na qual ela interpreta Karola.