Deborah Secco faz desabafo sobre número de mortes por Covid-19 no Brasil

Deborah Secco faz apelo no Instagram por vacina contra a covid para todos Foto: Youtube/ Canal GNT

Na quarta-feira, 7, Deborah Secco desabafou sobre a atual situação da pandemia de coronavírus no Brasil. No dia anterior, o país registrou 4211 mortos em 24 horas e já passa de 341 mil vítimas da covid-19, segundo o consórcio de veículos de imprensa.

A atriz usou a rede social para mostrar sua indignação. "Contra isto não tem paredão, não tem dresscode, não tem challenge, não tem felicidade em família... Nada hoje pode ser mais importante do que mobilizar a nossa sociedade contra esta mortandade."

Deborah terminou fazendo um apelo: "Basta! Precisamos de soluções imediatas para frear a contaminação e vacinação para todos".

Em 25 de março famosos aderiram à campanha Cancele a covid antes que ela cancele você do movimento #canceleacovid nas redes sociais. Com vídeos de médicos, como do Dr. Drauzio Varella, os artistas compartilharam a mensagem.

“Quero falar com você que, como eu, tem acesso aos meios de comunicação de massa. A situação que estamos vivendo é dramática. Não se omita! Ajuda a gente a convencer as pessoas de que é preciso usar máscara, lavar as mãos e evitar aglomerações em lugares fechados”, diz Varella no vídeo.

Entre os famosos que entraram na campanha, estão Xuxa, Tati Bernardi, Astrid Fontenelle, Marcos Mion, Maria Ribeiro e Andrea Beltrão.