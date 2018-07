Deborah Secco elogia Juliana Paes por atuação em novela 

Deborah Secco e Juliana Paes em 2008, quando trabalharam juntas em 'A Favorita' Foto: TV Globo / João Miguel Júnior

Depois de assistir ao capítulo de A Força do Querer da última terça-feira, 2, Deborah Secco postou um vídeo em seu Facebook para elogiar a atuação de Juliana Paes na novela.

"Fiquei com muita vontade de dividir meu orgulho com vocês. Que atriz virou você, Juliana Paes! Que atriz é você, amigales! Tanto orgulho de você, de te ver tão inteira em cena, com tanta vontade", disse a atriz sobre a atuação da amiga na trama de Glória Perez. "Hoje eu vou dormir feliz, mais uma noite, depois de ver você".

Deborah ainda compartilhou que, depois de ver a novela, faltava assistir à estreia do programa de Pedro Bial.

Veja o vídeo feito pela atriz: