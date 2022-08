Deborah Secco declara arrependimento por traições: ‘Não lido bem com a mentira’

Atriz Deborah Secco está passando uma temporada em Portugal a trabalho. Foto: João Miguel Júnior / Globo / Divulgação

Deborah Secco nunca escondeu seus relacionamentos, nem mesmo algumas atitudes que teve com os antigos namorados, como as traições. No entanto, embora esse fato tenha sido comum em seu passado, a atriz não se orgulha. Ao programa Júlia, em Portugal, onde está passando uma temporada a trabalho, ela explicou sua motivação para tal comportamento.

"Não me orgulho disso, mas aconteceu. Não lido bem com a mentira. Infelizmente, tive relacionamentos sem verdade, em que fui traída e para sair dessa relação tóxica, traía também porque precisava me apaixonar", esclareceu Deborah, destacando, ainda, que “não tinha maturidade, conhecimento suficiente", na época.

Confessar as traições rendeu muitas críticas para a atriz, o que ela julga hipocrisia. "Não preciso mentir para me sentir amada. A sociedade é ainda muito hipócrita. Julgam os outros, enquanto fazem escondido. Eu sou de verdade", declarou.

Vale ressaltar que esse tipo de comportamento faz parte do passado. Desde 2015, ela vive um relacionamento com o ator Hugo Moura, com quem teve uma filha, Maria Flor, 6. Segundo a artista, em declarações anteriores, o casamento é baseado em fidelidade.