Deborah Evelyn posta foto sendo batizada por Renata Sorrah

Deborah Evelyn resgata foto do seu batizado, quando era um bebê no colo da tia e madrinha, Renata Sorrah Foto: Reprodução Instagram / @deborah.evelyn_oficial

Na fotografia de 1966, Deborah Evelyn é um bebê no colo da tia Renata Sorrah, e o padre está realizando o batismo. A atriz postou a foto em suas redes sociais em homenagem ao aniversário de 74 anos da madrinha, comemorado no domingo, 21.

“Ontem foi o aniversário dessa minha tão querida tia e madrinha Renata Sorrah”, escreveu Deborah na postagem de segunda-feira, 22. “Companheira de coxias, camarins, palcos, estúdios e, mais importante, de vida”, afirmou a atriz, que já contracenou muitas vezes com a tia.

“Há muito tempo ela me dá colo quando eu preciso (como nessa foto, ao batizar-me), e me inspira na profissão com sua entrega e talento, e no jeito alegre, amoroso, forte, carinhoso, fiel, generoso, engraçado e honesto de ser”, declarou a atriz de 54 anos. “Eu sei que posso sempre contar com ela e tenho muita sorte de tê-la na minha vida desde sempre! Parabéns tia Reni, querida”, concluiu Deborah.

Nos comentários, Renata agradeceu a homenagem: “Déborah minha querida! Fico mais forte perto de você!”, escreveu a atriz veterana. Amigos famosos também comentaram a postagem. Paulo Betti escreveu: “Viva! Queridas!”. Flávia Alessandra admirou a imagem: “Que foto lindaaaa”, e Maria Ribeiro elogiou: “Ahhhh, que lindas!!”. A atriz Drica Moraes também escreveu: “Amoooo”.