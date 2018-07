Débora Nascimento leva bronca do Detran por postagem em rede social

O perfil do Detran, orgão estadual responsável pela fiscalização do trânsito no Estado de São Paulo, é conhecido pelas diversas broncas que dá sobre artistas que filmam ou fotografam a si mesmos infringindo o código de trânsito; o apresentador Rodrigo Hilbert, por exemplo, levou bronca da autarquia ao publicar um vídeo no Instagram enquanto estava dirigindo. "Será que Rodrigo Hilbert criou um dispositivo que permite filmar sem desviar o olhar do trânsito, sem tirar as mãos do volante e sem risco de acidentes?", ironizou o perfil do Detran. Relembre outros casos.

Foto: Instagram/@rodrigohilbert | Luciana Prezia/Estadão