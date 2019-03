Débora Nascimento fala sobre relação com José Loreto: 'Elo eterno'

Débora Nascimento e José Loreto estavam juntos desde 2012 e anunciaram a separação em fevereiro de 2019. Juntos, tiveram a filha Bella, nascida em abril de 2018. Em nota, a assessoria do ator negou uma suposta traição, após surgir boatos de que Marina Ruy Barbosa teria sido pivô da separação. A atriz também negou seu envolvimento no caso: "Eu amo meu marido e sou muito feliz no casamento e nunca teria, nem nunca tive, nada além de uma parceria profissional e amizade no trabalho consequência dessa novela", escreveu no Twitter.

Foto: Cesar Alves / Globo / Divulgação