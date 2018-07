Débora Nascimento fala sobre o corpo depois da gravidez

Débora Nascimento com a filha Bella Foto: Instragram/@debranascimento

A artista Débora Nascimento, que há cerca de três meses deu à luz sua filha com o ator José Loreto, Bella, publicou em seu Instagram um vídeo no qual reflete sobre as mudanças que sentiu no próprio corpo após o parto. A gravação, postada na terça-feira, 24, focou em temas como emagrecimento e amamentação.

"Eu entrei em uma educação alimentar, estou sendo acompanhada por uma nutricionista maravilhosa. Essa história de, ai, amamentar emagrecer, nem todo mundo é assim. Então, tem que ter atenção especial para esse corpo, porque ele retém tudo que você come para produção de leite. Além de não emagrecer amamentando, eu não perco uma grama (sic). Tudo bem, não vamos entrar na 'nóia' pois a vida é bela, o bebezinho é saudável e eu tenho tempo", disse Débora.

A atriz falou também sobre o reconhecimento do próprio corpo.

"E tenho que confessar: é um corpo em que você não se reconhece. Não é o de antes de engravidar e nem o de grávida. É um corpo que parece que está em recuperação, entendimento. Muito doido, a gente acaba se cobrando, porque nós mulheres somos vítimas de toda essa objetificação do nosso corpo".

Ela ainda defendeu que ninguém julgue as mulheres pelo seu corpo, especialmente após a gravidez.

"Estou terminando esse discurso com alto astral, alegria, bom humor, dizendo: 'se você ver (sic) uma mãe na praia, não julgue'. Na verdade não julgue nenhuma [mulher]. Todas são belas, parindo ou não parindo", finalizou.