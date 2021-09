Debby Lagranha dá à luz Arthur, segundo filho com Leandro Amieiro

A atriz Debby Lagranha e o marido Leandro Amieiro participaram da 4ª temporada do programa 'Power Couple Brasil'. Foto: Edu Moraes/Record TV

A atriz e veterinária Debby Lagranha deu à luz o segundo filho, Arthur, que nasceu na noite desta sexta-feira, 10, no Rio de Janeiro. Ela e o marido Leandro Amieiro já são pais de Maria Eduarda, de oito anos.

Por meio de um parto cesárea, o pequeno veio ao mundo às 21h49, pesando 3,4 quilos e medindo 49,5 centímetros.

"Ele já chegou assim, mostrando para quê veio. Baby boy na área!", escreveu Debby ao publicar no instagram algumas fotos do parto.

Amieiro também compartilhou um registro. "O pescador já tá na área. Seja bem-vindo, filhote, que nunca lhe falte saúde e você seja muito feliz! Chegou para completar a família e deixar tudo ainda mais animado."

Desde 20 de março, quando Debby estava com 13 semanas de gestação, o casal mantém um perfil no Instagram para Arthur, que já conta com 6,3 mil seguidores.