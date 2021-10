‘Dear Earth’: Anitta faz performance no especial do YouTube Originals

A cantora Anitta. Foto: Gary Hershorn/REUTERS

O evento Dear Earth, pela conscientização das mudanças climáticas e por uma sociedade mais sustentável, teve performances da brasileira Anitta e das sul-coreanas do grupo Blackpink.

O especial do YouTube Originals foi ao ar neste sábado, 23, e contou com a participação de artistas, como a cantora Billie Eilish e o ator Jaden Smith, e líderes mundiais, como o ex-presidente norte-americano Barack Obama.

“Uma celebração global épica de nosso planeta e o que precisamos fazer para desacelerar as mudanças climáticas”, diz a descrição do vídeo.

Anitta fez uma performance exclusiva do seu hit Girl From Rio.

Já o girl group de k-pop Blackpink apresentou a música Stay.

Billie Eilish fez a apresentação do especial com um alerta sobre as mudanças climáticas e questionou o que podemos fazer para salvar o planeta. A resposta veio de diversas personalidades.