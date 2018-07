De vela, jogador do Barcelona tira qualquer dúvida sobre namoro de Neymar e Marquezine

Atriz está em Barcelona com o namorado Foto: Reprodução/ Instagram

Rafinha Alcantara, colega de equipe de Neymar no Barcelona, acabou com qualquer dúvida que os fãs tinham sobre o namoro do craque com Bruna Marquezine.

Em uma foto no Instagram, ele aparece segurando uma vela, ao lado do casal. Na legenda, Rafinha escreveu: “Era uma vez um amigo, aí ele começou a namorar…”.

A atriz está em Barcelona com o namorado e os dois já não tentam mais esconder o romance. Em vídeos no Stories do Instagram, eles apareceram indo ao cinema com o filho de Neymar, Davi Lucca, e o craque postou uma foto com sua irmã e com a namorada.