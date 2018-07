De Spice Girls a Gilmore Girls: 2016 foi o ano dos reencontros

Em janeiro, o elenco se reuniu em comemoração aos dez anos de estreia do primeiro filme. No encontro, que foi promovido pelo canal ABC em parceria com a Disney Channel, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Monique Coleman, Lucas Grabeel e Corbin Bleu visitaram um dos cenários do filme, comentaram sobre a febre do filme e do grupo. Zac Efron foi o único ausente, pois estava ocupado com as gravações de um novo longa.

Foto: Reprodução/YouTube