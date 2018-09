'De Repente 30': Jennifer Garner 'jovem' cresceu e está igual a ela

Christa B. Allen interpretou Jenna Rink no filme 'De Repente 30' Foto: Reprodução de 'De Repente 30' (2004) / Columbia Pictures

Se você é fã daqueles filmes que sempre repetem na televisão, com certeza já assistiu De Repente 30. No filme, Christa B. Allen interpreta Jenna Rink, uma jovem de 13 anos que deseja ter 30 e tem seu desejo realizado da noite para o dia. Quem interpreta Jenna Rink adulta é Jennifer Garner.

O filme foi lançado em 2004 e agora, 14 anos depois, o seu elenco voltou a chamar a atenção. Isso porque muitos usuários do Twitter acham que Christa, atualmente com 26 anos, está muito parecida com Jennifer Garner.

Seja pela semelhança ou não, fato é que, em 2009, Christa voltou a fazer o papel adolescente da personagem de Jennifer, dessa vez no filme Minhas Adoráveis Ex-Namoradas.

Confira os melhores comentários:

Christa B. Allen, atriz que em 2004 fez a jovem Jennifer Garner em De Repente 30, hoje, em 2018, tá IGUAL a Garner O_O pic.twitter.com/6nIpqlQaii — Jurandir Filho (@jurandirfilho) 21 de fevereiro de 2018

a atriz que fez a jenna de 13 anos em de repente 30 agora tem 30 anos e tá a cara da jennifer garner pic.twitter.com/QEPEt6WAPl — maria WAKANDA FOREVER (@dreamsforstyles) 21 de fevereiro de 2018

Que bruxaria é essa pô esse filme assisti umas 100 vezes na Globo https://t.co/EZXN3NykHv — Jean Henrique (@JeanHMB8) 22 de fevereiro de 2018

pensei que minha visão tava ruim https://t.co/OaYtRmRzZq — (@queensregent) 22 de fevereiro de 2018

Isso que é acertar na atriz mirim https://t.co/rHWYJ9dnxr — charmosinha (@gutaguenther) 22 de fevereiro de 2018

