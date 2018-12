De malas prontas, Erick Jacquin aguarda nascimento dos filhos gêmeos

Rosângela Jacquin, mulher de Erick Jacquin, está grávida de gêmeos. Foto: Instagram/erickjacquin

Erick Jacquin, de 54 anos, está na expectativa para a chegada dos filhos gêmeos, Elise e Antoine. Em seu perfil no Instagram, ele publicou uma foto ao lado da mulher, Rosângela Jacquin, com as malas prontas para a maternidade.

"Eu escolhi essas bolsas. Vocês gostam? Diferente, né?", escreveu o chef de cozinha na legenda. Interagindo com os seguidores, ele perguntou em que data eles acham que os bebês vão nascer.

Uma internauta apostou nas viradas de Natal e ano-novo. "Que tal 24/12 às 23h58? Ou talvez 31/12 às 23h59", sugeriu. Há quem prefira os dias de feriado: 25/12 e 01/01/2019.

Grávida de exatos nove meses (36 semanas), Rosângela lançou um canal próprio no YouTube na última segunda-feira, 17, para compartilhar o dia a dia da maternidade gemelar.

"Um dos objetivos do canal é mostrar um pouco dos bastidores da minha gestação, dicas de inspiração para o chá dos bebês, como foi a preparação do quarto deles e ainda um pouco da rotina de como é ter dois bebês em casa", disse.

Ela conta que recebe muitas dúvidas sobre o tratamento de fertilização que fez, então o canal será um meio para dividir o processo de gestar dois bebês.