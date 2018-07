De férias na Espanha, Giovanna Ewbank carrega Titi nas costas

Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e a filha Titi. Foto: Instagram/@brunogagliasso

A youtuber Giovanna Ewbank está passando férias na Espanha junto com o marido, o ator Bruno Gagliasso e a filha, Titi. Em post no Instagram feito na quinta-feira, 12, Giovanna aparece carregando a filha nas costas e reclama do calor em Barcelona. "O calor aqui tá muito. A gente já tirou a roupa, né, filha? Eu tô de biquíni e a Títi também tirou a blusa", disse no Stories.

No dia anterior, a família, junto da atriz Fernanda Paes Leme, foram a um show da cantora norte-americana Beyoncé na cidade e postaram um vídeo no qual a esposa de Jay-Z acena para eles. "Sim, ela cantou pra gente, sorriu e ainda deu tchauzinho (risos) ! Lindo demais o show", elogiou Bruno noInstagram.

"A Fe Paes Leme achou que a Beyoncé estava olhando pra ela no meio do show, só que na verdade foi pra mim. Mas não vou contrariar, deixa ela achar que foi pra ela, afinal ela ficou tão feliz (risos)", brincou Giovanna.

Veja abaixo o vídeo.