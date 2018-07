De castigo, North West faz seu próprio spa no banheiro 

North e Kim Kardashian durante a New York Fashion Week, em fevereiro de 2016 Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Parece que a pequena North West está aprendendo com o estilo de vida da mãe, Kim Kardashian. Na última quarta-feira, 10, a socialite colocou a filha de castigo e notou que estava silêncio demais em seu quarto.

Kim foi ao quarto de North para ver se estava tudo bem e a encontrou deitada no chão no banheiro, onde fez seu próprio spa. Ela pôs uma toalha no rosto, se cobriu com outra e deitou em uma almofada.

"Ela está no banheiro, fez seu próprio spa e me disse que está relaxando", escreveu Kim em seu Instagram.