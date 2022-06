De Anavitória a Chitãozinho e Xororó, confira os shows especiais de Dia dos Namorados

De Anavitória a Chitãozinho e Xororó, Espaço Unimed promove shows especiais para o Dia dos Namorados a partir desta quinta, 9. Foto: Instagram/@anavitoria e Globo/ Gustavo Scatena

O amor está no ar e a semana do Dia dos Namorados é, sem dúvidas, um dos períodos mais importantes do ano para os casais apaixonados. Para quem quer celebrar a data com um programa especial, a sugestão é curtir a dois a um show com o artista preferido.

Seja para agradar quem ama ou realizar aquele sonho pessoal, a cidade de São Paulo oferece shows especiais para o Dia dos Namorados. Confira a lista:

Anavitória

No dia 9 de junho, Anavitória faz shows especial para o Dia dos Namorados e se apresenta no Espaço Unimed, em São Paulo. Foto: Instagram/@anavitoria

Nesta quinta-feira, 9, o duo Anavitória volta a São Paulo e se apresenta no Espaço Unimed, novo nome do Espaço das Américas. O espetáculo, especial para o Dia dos Namorados, será em formato de voz e violão.

Os fãs da dupla poderão curtir os principais hits que conquistaram o Brasil, como Fica, Pupila, Ai Amor, Amarelo Azul e Branco, Geleira do Tempo e outras canções que estão no repertório do show.

Ainda há ingressos disponíveis no site da Ticket 360 ou pessoalmente na bilheteria do Espaço Unimed. Os valores variam entre R$ 90 a R$ 340.

Roupa Nova

Com duas datas em São Paulo, 10 e 11 de junho, Roupa Nova promete romantismo em apresentação especial para o Dia dos Namorados. Foto: Giu Pera

Com duas apresentações no Espaço Unimed, o grupo Roupa Nova fará um show pra lá de especial para os casais apaixonados nos dias 10 e 11 de junho (sexta e sábado).

Com 42 anos de carreira, mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e 35 temas de novela, o repertório romântico é perfeito psara a ocasião

Anteriormente, os shows seriam feitos nos dias 12 e 13 de junho de 2020, mas foram remarcados para 10 e 11 de junho deste ano. Quem adquiriu os ingressos para a primeira data, poderá assistir a apresentação da banda normalmente.

Já quem tiver interesse em passar o Dia dos Namorados ao som de Roupa Nova, pode garantir os ingressos no site da Ticket 360: dia 10 de junho e 11 de junho. Os valores variam de R$ 110 a R$ 440.

Belo

No sábado, 11, Belo se apresenta no Clube Atlético Juventus com o show 'Belo in Concert', em formato especial para o Dia dos Namorados. Foto: Instagram/@belo

Também tem show pra quem é fã do Belo e quer comemorar o Dia dos Namorados cantando os sucessos de sua carreira. Intitulado como Belo in Concert o show deste sábado, 11, promete arrancar suspiros dos casais apaixonados - e de quem tiver solteiro também - no Clube Atlético Juventus, na Mooca, em São Paulo.

Restam poucos ingressos para a apresentação do dia 11 de junho e os valores variam de R$ 90 a R$ 100. É possível garantir sua entrada online, no Ticket 360.

Chitãozinho & Xororó

Em comemoração aos 50 anos de carreira e ao Dia dos Namorados, Chitãozinho e Xororó traz a turnê 'Evidências' para o Espaço Unimed no dia 12 de junho (domingo). Foto: Globo / Gustavo Scatena

E o Dia dos Namorados não poderia ser diferente, né? Chitãozinho e Xororó sobem ao palco do Espaço Unimed, com a turnê Evidências. Não tem como não se sentir apaixonado com essa dupla sertaneja.

Independente do gosto musical, todos cantam o clássico Evidências a plenos pulmões e relembram paixões vividas (ou que ainda estão vivendo). Considerada umas das canções sertanejas mais famosas, o hit virou referência da dupla, marcando o romantismo das músicas dos anos 1990.

A dupla completa 50 anos de carreira e, para celebrar o Dia dos Namorados, além de Evidências, os sertanejos prometem agitar a noite com outros grandes sucessos, como No Rancho Fundo, Fio de Cabelo, Se Deus Me Ouvisse e Nuvem de Lágrimas.

Restam poucos ingressos para o show e é possível comprar online no Ticket 360 e os preços variam entre R$ 250 e R$ 750.