‘Day ‘N’ Nite’: Coldplay lança cover de Kid Cudi

Banda lançou música no EP ‘Spotify Singles’ Foto: Instagram / @coldplay

A banda britânica Coldplay lançou, nesta quarta-feira, 23, uma versão para a música Day 'n' Nite, lançada originalmente pelo rapper Kid Cudi em 2008. A canção foi disponibilizada no Spotify como parte do projeto Spotify Singles.

Além de revisitar a canção do rapper norte-americano, a banda liderada por Chris Martin também disponibilizou a faixa Let Somebody Go, em colaboração com a cantora Selena Gomez, no EP de duas faixas.

O videoclipe da música em parceria com a artista foi lançado no dia 7 de fevereiro e faz parte do álbum Music Of The Spheres, lançado pelo grupo em outubro do ano passado. O disco também conta com o hit My Universe, em parceria com outra banda de sucesso, o grupo sul-coreano BTS.