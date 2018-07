David Junior, de 'Pega Pega', sofre acidente de moto e tem 6 fraturas

O garçom Julio executa seu ofício com muita dedicação. Mora na Tijuca com as tias, Elza (Nicette Bruno) e Prazeres (Cristina Pereira), e com o cachorrinho Sherlock. É um bom moço, frágil, mas, por contingências da vida, topa participar do roubo do hotel, o que lhe causa um arrependimento profundo. Ele se apaixona pela inspetora de polícia Antônia (Vanessa Giácomo)

Foto: Estevam Avellar/Globo