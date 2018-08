David Harbour diz que já foi diagnosticado com transtorno bipolar

Ator David Harbour Foto: Fred Thornhill/Reuters

O ator David Harbour já foi diagnosticado com transtorno bipolar. Conhecido como o xerife Hopper de Stranger Things, ele contou sobre o período em que ficou internado em uma clínica psiquiátrica.

“Eu tive um surto no qual eu pensava estar em contato com um tipo de Deus”, falou o ator ao podcast WTF. Na época com 25 anos, ele foi internado pelos pais e nega que usasse drogas.

Sobre viver dentro da instituição, ele disse que tinha uma ideia equivocada e romantizada da experiência: “Sério, não é nem um pouco engraçado como você imagina. É, na verdade, triste e cheira muito mal”.

A partir do momento em que recebeu o diagnóstico, David passou a ser medicado. Ele contou que tinha recaídas e, curiosamente, observou que os ataques sempre ocorriam quando ele assumia um estilo de vida mais espiritualizado.

“Geralmente as pessoas dizem ‘Eu preciso meditar mais’ ou ‘Preciso fazer mais ioga’. O que eu preciso é comer cheeseburger, fumar cigarros e me divertir, porque toda vez que eu me aproximo do que eu chamo de chama do misticismo, fico fora de mim”, disse.