David Beckham posta foto cortando o cabelo da sua filha

David Beckham postou foto da sua filha mais nova, Harper, cortando o cabelo pela primeira vez Foto: Instagram/@davidbeckham

O ex-jogador de futebol David Beckham postou uma foto no seu Instagram do momento em cortava o cabelo da sua filha mais nova, Harper, de sete anos. Conhecida pelas longas madeixas nas fotos em que aparece com Beckham e sua esposa, Victoria, a menina teve os fios aparados pela primeira vez na vida.

"Alguém está feliz e alguém não está tão feliz, mas eu não achei que fosse possível para essa pequena parecer mais bonita, mas...", escreveu o ex-jogador da seleção inglesa na legenda foto. David e Victoria também são pais dos meninos Brooklyn, de 19 anos, Romeo, 15, e Cruz, 13.

Durante entrevista para o site Yahoo! Style, em 2017, Beckham disse que, por Harper ser a única menina entre seus filhos, ele sempre foi contra ela cortar o cabelo. “Há cerca de um ano, minha esposa disse ‘talvez a gente devesse cortar o cabelo da Harper’. E eu fui enfático ‘não, precisamos deixar crescer! Não vamos tocar nela’”, brincou na entrevista. Aparentemente, ele foi convencido do contrário.

Veja abaixo a foto.