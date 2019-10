David Beckham encanta público de restaurante na Escócia: ‘Amável’

Jogador de futebol David Beckham Foto: Beawiharta/Reuters

David Beckham visitou um restaurante de peixes na última quarta-feira, 2, em Glasgow, na Escócia, e surpreendeu os clientes e funcionários ao aparecer no local.

O ex-jogador, de 44 anos, tirou foto com o público e foi homenageado pela equipe do estabelecimento no Instagram: "Nós recebemos muitos clientes especiais por nossa porta, mas algumas quarta-feiras alguém especialmente amável se junta a nós para o almoço".

Beckham terminou sua carreira no futebol em 2013 e, nesta semana, viajou para a Escócia para visitar sua destilaria de uísque. O ex-meia é parceiro de uma marca de bebidas desde 2014. Veja abaixo as fotos que ele fez na peixaria:

Considerado um dos melhores jogadores de futebol da Inglaterra, o ex-atleta já chegou a dizer que torceu para que seus quatro filhos seguissem o seu caminho. Mas nenhum deles se interessaram pelo esporte, com exceção da caçula Harper Beckham, de oito anos.

“Os outros não jogam mais, o que é de cortar o coração. Eles têm talento, mas desistiram, então só sobrou ela”, falou durante o programa The Graham Norton Show. “Ela ama e está treinando todo domingo”, disse.