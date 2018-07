David Beckham ajuda mulher que se acidentou na rua

O ex-jogador de futebol David Beckham chamou atenção nesta semana por conta de um ato de generosidade. Ao avistar uma mulher caída no chão e machucada, ele se pôs à disposição para ajudá-la e ficou no local até que o atendimento profissional chegasse.

Um porta-voz do corpo de bombeiros de Londres disse em entrevista ao The Sun: "David Beckham estava estacionado na redondeza e já havia lhe dado uma garrafa de água. Ele a ajudou, e quando a ambulância chegou, o agradecemos e dissemos que ele poderia seguir em frente".

Sally Biddall, que presenciou a cena, falou sobre o fato em seu Twitter: "Estava ajudando uma senhora que se caiu e se acidentou durante minha hora de almoço e adivinhe quem estaciona para ajudar? David Beckham. Ele mesmo. Que cavalheiro".

CLASS: David Beckham stops to help an elderly women who collapsed in the street. pic.twitter.com/Z7lYI8PAMK

Was helping an old lady who fell over on my lunchbreak and guess who bloody drives up to help? David Beckham. That's who. What a gentleman