Dave Grohl perde voz, cancela shows do Foo Fighters e faz piada com Bono

Dave Grohl durante show em São Paulo, em fevereiro de 2018. Foto: JF Diorio / Estadão

A banda Foo Fighters emitiu um comunicado cancelando dois shows que faria no Canadá nesta semana, por conta da perda de voz do vocalista Dave Grohl, que fez uma brincadeira envolvendo Bono, do U2, que passou por problema semelhante recentemente (leia mais aqui).

"É a última vez que eu dou uns amassos com o Bono", brincou Dave Grohl em trecho da nota divulgada pelo grupo.

O cantor precisará passar por um repouso vocal por ter perdido a voz após um show em Seattle, no último sábado, 1º.

Os shows, que seriam realizados nas cidades de Edmonton e Calgary, na província de Alberta, foram transferidos dos dias 4 e 6 de setembro para 22 e 23 de outubro.

Confira o comunicado oficial divulgado pelo Foo Fighters abaixo: