Dave Grohl chama fã de 10 anos para tocar em show do Foo Fighters

Dave Grohl e Collier Rule em show do Foo Fighters. Foto: YouTube / @Brada Supatya

O cantor Dave Grohl convidou Collier Rule, um garoto de apenas 10 anos de idade para subir ao palco e tocar guitarra durante um show do Foo Fighters em Kansas City, no estado de Missouri, nos Estados Unidos, no sábado, 13.

"Você toca guitarra, Collier? Quais músicas você conhece?", perguntou Grohl, que recebeu a resposta: "Sei várias músicas do Metallica".

Na sequência, o jovem começou a tocar a música Enter Sandman, sendo acompanhado pelo resto da banda. Depois, ainda tocou um trecho de Welcome Home (Sanitarium).

O cantor ainda brincou com o fato de outro cantor conhecido estar na cidade: "Eu sei que Ed Sheeran está aqui [Kansas City] nesta noite, mas ele não tem ninguém como o Collier!"

Por fim, Grohl deu a guitarra de presente ao jovem e brincou: "Se eu ver essa m*** no eBay na semana que vem, eu irei te encontrar, Collier!"

Em entrevista à Fox, Collier falou sobre o momento: "O Metallica sabe quem eu sou, o Foo Fighters sabe quem eu sou. Dave Grohl me deu uma guitarra, acho que a minha lista de desejos está cumprida"

Assista à participação de Collier no show do Foo Fighters abaixo: