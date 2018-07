Datena vira personagem de quadrinhos da DC 

. Foto: https://twitter.com/lunnaquimica?lang=pt-br

O novo quadrinho da DC Comics, a quarta edição de Queda e Ascensão do Capitão Átomo, saiu nos Estados Unidos na última semana e um personagem chamou atenção dos brasileiros, o âncora Todd. Isso porque ele é muito parecido com José Luiz Datena, apresentador o Brasil Urgente.

Na história, Todd é jornalista e entrevista o Capitão Átomo, protagonista da história em quadrinhos.

Uma possível explicação para o jornalista dos quadrinhos parecer (ou ser inspirado?) com Datena é o desenhista Will Conrad, que trabalha na DC. A revista não foi publicada no Brasil.

Achou parecido?