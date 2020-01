Datena passa por cirurgia após detectar obstrução em artérias

José Luiz Datena em foto de março de 2019. Foto: Isac Nóbrega / PR / Divulgação

José Luiz Datena está "estável" e tem "previsão de alta para os próximos dias" após passar por uma angioplastia no hospital Sírio-Libanês, segundo informou boletim médico divulgado pela instituição na tarde desta sexta-feira, 24.

Datena foi ao hospital na última quinta-feira, 23, por conta de uma insuficiência coronária. Hoje, o apresentador passou por uma cineangiocoronariografia que detectou obstruções em artérias.

Por conta disso, Datena passou por uma angioplastia com colocação de stents nas artérias descendente anterior e diagonal. Segundo o hospital, o procedimento foi um sucesso.

Na manhã desta sexta-feira, 24, o apresentador usou os stories de seu Instagram para falar sobre seu 'vizinho' no hospital: "No quarto à frente está o prefeito Bruno Covas [atualmente, o político luta contra um câncer], com quem eu tive uma conversa muito legal ontem à noite. Ele é um cara muito bacana, super positivo."

"Espero que dê tudo certo para ele e para mim, também, e que já já a gente esteja de volta", concluiu.

Confira abaixo a íntegra do boletim médico de Datena:

"O paciente José Luiz Datena deu entrada no Hospital Sírio-Libanês ontem, dia 23 de janeiro, com hipótese diagnóstica de insuficiência coronária.

Hoje foi submetido a uma cineangiocoronariografia, que detectou obstruções importantes nas artérias descendente anterior, diagonal e circunflexa. Optou-se por realizar angioplastia, com colocação de stents nas artérias descendente anterior e diagonal. O procedimento foi realizado com sucesso.

O paciente encontra-se estável, com previsão de alta para os próximos dias, e está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Prof. Dr. David Uip e Dr. Antonio Esteves Filho.

Dr. Fernando Ganem - Diretor de Governança Clínica

Dra. Maria Beatriz Souza Dias - Diretora Clínica"