Datena confirma sua candidatura ao Senado; relembre suas principais polêmicas

No meio das manifestações que tomaram conta das ruas de São Paulo em junho de 2013, Datena fez uma enquete perguntando aos telespectadores se eles aceitavam protestos com baderna. Para a surpresa do apresentador, o 'Sim' ganhou e forçou Datena a mudar seu discurso contra as manifestações e justificar as respostas por conta do descontentamento da população brasileira com a situação política da época. Veja o vídeo.

Foto: YouTube/Carlos Risco