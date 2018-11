Danton Mello chora com homenagem de seu irmão, Selton, e pede novela com os dois juntos

Danton Mello se emociona com homenagem de seu irmão, Selton Mello, no 'Vídeo Show'. Foto: Reprodução de 'Vídeo Show' (2018) / Globo

O ator Danton Mello se emocionou com uma homenagem feita por seu irmão, Selton Mello, durante o Vídeo Show desta terça-feira, 20.

Danton foi o homenageado do quadro Meu Vídeo é um Show, que relembra momentos da carreira de artistas da Globo, e, após a exibição de uma reportagem antiga trazendo os dois irmãos, Selton entrou no programa ao vivo por meio de uma chamada de vídeo.

"A gente passou tantas coisas lindas - e difíceis também. Muito da força que a gente tem é dos nossos pais. Aproveito a sua homenagem para homenagear o seu Dalton e a dona Selva, que fizeram a gente."

Selton também fez questão de tecer diversos elogios ao irmão: "Você é um cara que merece muito, um grande ator, um grande irmão, um grande cara, fabuloso."

Selton Mello e Danton Mello em sua juventude. Foto: Reprodução de 'Vídeo Show' (2018) / Globo

"Confundem a gente até hoje. Tenho recebido muitos parabéns 'porque eu danço muito bem'", contou, fazendo referência à participação de Danton no quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão.

Em tom de brincadeira, mas com um pedido real, Selton concluiu: "Aliás, uma bronca agora pra Rede Globo, ao vivo! Uma novela com a gente fazendo irmãos: cadê?! Pra ontem isso!"

"A gente quer muito trabalhar junto!", concordou Danton.

"O Selton é um cara fantástico, um artista completo, uma grande referência pra muita gente como ator. Mas ele é uma referência como pessoa, um cara altruísta pra caramba, que cuida de todo mundo, dos nossos pais, de mim, um cara preocupado. Te amo demais, irmão!", retribuiu o homenageado.

Clique aqui para assistir à íntegra da homenagem.