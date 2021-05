Danilo Gentili testa positivo para o novo coronavírus

O apresentador do SBT Danilo Gentili Foto: Instagram/@danilogentili

Danilo Gentili usou as redes sociais nesta segunda-feira, 3, para anunciar aos fãs que testou positivo para o novo coronavírus. O apresentador do SBT garantiu que sempre adotou as medidas de prevenção contra a covid-19 mas que, mesmo assim, não conseguiu evitar o contágio.

"Eu me cuido. Sem ser o trabalho não saio pra lugar nenhum, até mesmo por preocupação com a minha mãe. Mesmo assim testei positivo para covid hoje", escreveu em uma sequência de publicações na página oficial dele no Twitter.

Ele também explicou, sem dar detalhes, que não poderá tomar remédios para o tratamento da doença: "Praticamente não posso tomar nenhum medicamento e por isso conto com as orações de vocês nesses próximos dias. Obrigado, pessoal".

Danilo Gentili afirmou que a produção do The Noite preparou uma série de programas e, mesmo com o afastamento dele por causa da covid-19, o público assistirá edições inéditas nos próximos dias.