Danilo Gentili serve vodca na caneca de Maisa Silva no 'The Noite'

Danilo Gentili no 'The Noite'. Foto: Lourival Ribeiro/SBT/ Divulgação

Na última segunda-feira, 9, Maisa Silva foi a convidada do The Noite, programa de Danilo Gentili. Durante a conversa dos dois, Maisa foi tomar o líquido que estava na caneca dela pensando que era água, mas na verdade era vodca – vale lembrar que a atriz tem apenas 15 anos.

A atriz tomou o líquido, mas não o engoliu, e fez uma expressão negativa. Gentili então percebeu o erro: "Desculpa, Maisa, eu coloquei um pouquinho de vodca, foi sem querer. Acontece que nós trocamos as canecas, pode cuspir. Traz uma água, só água, para a Maisa".

Maí=isa ficou surpresa com a vodca no copo. "Eu senti um gosto de álcool. Nossa, que horror! Mano, eu não estou acreditando que isso aconteceu nessa emissora, em que estou desde pequenininha", disse.

Gentili então questionou o que a atriz gostaria de tuitar sobre o ocorrido, ao que ela respondeu: "Fui no programa do Danilo Gentili e ele tentou me deixar 'bracaça'. Vai dar problema para você".