Danilo Gentili recebe notificação, esfrega em suas partes íntimas e envia de volta a deputada

Danilo Gentili debocha de notificação recebida da Câmara dos Deputados Foto: Facebook / @Danilo.Gentili.Oficial

O humorista Danilo Gentili se envolveu em uma nova polêmica com o mundo dos políticos nesta segunda-feira, 29. Ao receber um documento enviado pela Procuradoria Parlamentar da Câmara de Deputados, contendo reclamações da deputada Maria do Rosário (PT-RS) sobre seu perfil no Twitter, resolveu fazer um vídeo com sua reação ao abrir o envelope.

Ao conferir que o material trazia diversos prints de tuítes seus feitos no passado com críticas à deputada, sequer leu o restante do material: rasgou as folhas e esfregou-as em suas partes íntimas, dentro de sua calça, em frente às câmeras. Na sequência, armazenou-as novamente dentro do envelope e retornou a correspondência à deputada, através dos correios.

"Para Maria do Rosário e para qualquer outro deputado, de qualquer outro partido: Eu que decido se você cala ou não a boca - nunca o contrário", finaliza Danilo.

Em seu Twitter, a deputada se pronunciou sobre o assunto: "Sofri outro ataque daquele que se diz comediante. Comprova viés machista e autoritário. Criminoso vai responder à Justiça. E assim será."

Assista ao vídeo:

Confira também a resposta da deputada e algumas das postagens presentes no documento:

Sofri outro ataque daquele que se diz comediante. Comprova viés machista e autoritário. Criminoso vai responder à Justiça. E assim será. — Maria do Rosario (@mariadorosario) 29 de maio de 2017

Sou mulher firme e cabeça erguida. O cara usou a palavra Deputada destacando Puta?Ñ sou.Mas conheço mts q podem lhe ensinar ética e respeito — Maria do Rosario (@mariadorosario) 29 de maio de 2017

Ai ela chama o cara de estuprador toma empurrao e dá chilique. Falsa e cínica para caraleo. RT (cont) https://t.co/J1amnkpWcw — Danilo Gentili (@DaniloGentili) 24 de abril de 2016