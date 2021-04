Danilo Gentili fica com rosto deformado por alergia a medicamento

Danilo Gentili mostrou inchaço no rosto, causado por alergia, em vídeo no Instagram Foto: Instagram/ @danilogentili

Danilo Gentili, 41, chocou os seguidores ao aparecer nas redes sociais com o rosto deformado, na noite deste domingo, 4. O apresentador explicou que teve uma crise alérgica, após tomar um medicamento.

A alergia levou ao inchaço de sua face e também da traqueia e ele quase precisou ser intubado. Em vídeos compartilhados no seu perfil no Instagram, Danilo deu mais detalhes do ocorrido.

"Eu passei por maus bocados nesta Páscoa, mas está tudo bem agora, está tudo em paz. Por acidente, eu tomei uma medicação que eu não podia, sou alérgico, e começou a dar choque anafilático, meus olhos incharam muito, minha traqueia começou a inchar muito", iniciou ele.

"Fiquei em observação. Agora está melhor. Tive um período tenso, se minha traqueia não regredisse, eu ia precisar ser intubado. E, se fosse intubado, seria um risco gigantesco para mim, porque eu não posso tomar remédio. E poderia ser uma situação complicadíssima, poderia ir para o saco”, declarou.

Por fim, o apresentador fez uma reflexão sobre a Páscoa e deixou uma mensagem de fé para os fãs. “Quando pensei que poderia ir pro saco, tive paz. Porque eu lembrei em quem eu tenho crido [Jesus]. Eu pensei: porque ele vive, eu também viveria. Eu refleti que, por causa dele, ainda que eu morresse, eu viveria. Essa é a certeza da minha fé. Ainda é Páscoa e, como essa é coisa mais preciosa que eu tenho, estou compartilhando com vocês. Busque essa vida e você nunca morrerá”, concluiu.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais