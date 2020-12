Danilo Gentili e Rafinha Bastos: entenda a polêmica entre os humoristas

Danilo Gentili e Rafinha Bastos em foto de 2007 Foto: J.F. Diorio / Estadão

Rafinha Bastos usou seu Twitter para mandar um recado a Danilo Gentili nesta quarta-feira, 30. Os dois humoristas têm trocado declarações críticas e polêmicas ao longo dos últimos tempos, apesar de já terem negado uma briga direta no passado.

"Olá, Danilo Gentili... Não consegui ouvir as 4 horas e 12 minutos que você dedicou a mim essa semana nos podcasts desse Brasil. Quero dizer que eu continuo te amando e você sempre terá um lugar quentinho nessa caminha para você", escreveu Rafinha.

Em seguida, o humorista continuou: "Todas as histórias que tu conta, eu tenho versões completamente diferentes. Esse teu papo de 'não quero mais ver ele na cara' é medo do confronto."

"Sempre foi assim contigo. Quando tu crescer e quiser resolver isso como homem, eu tô aqui", concluiu Bastos, ao lado de um emoji de coração.

Olá @DaniloGentili... não consegui ouvir as 4h12 minutos que vc dedicou a mim essa semana nos podcasts desse Brasil. Quero dizer que eu continuo te amando e sempre terá um lugar quentinho nessa caminha pra vc. ❤️ pic.twitter.com/1LXAopVDMX — Rafinha Bastos (@rafinhabastos) December 30, 2020 Todas as histórias que tu conta, eu tenho versões completamente diferentes. Esse teu papo de “ñ quero mais ver ele na cara” é medo do confronto. Sempre foi assim contigo. Quando tu crescer e quiser resolver isso como homem, eu tô aqui. ❤️ — Rafinha Bastos (@rafinhabastos) December 30, 2020

O humorista fez a postagem após participação de Danilo Gentili no podcast Inteligência Ltda., publicada no último dia 28. Em determinado momento, Gentili relata uma história em que Bastos teria sido grosseiro com Oscar Filho após ele ter voltado do velório de um amigo de infância.

Em entrevista ao Flow Podcast em 12 de dezembro, Danilo já havia dado outras declarações polêmicas em relação ao ex-colega: "Ele [Rafinha Bastos] é um cara desleal. Não é um bom amigo."

"Quando eu vejo que você é parceiro, tenta ser bacana, e o cara não ajuda, só te ferra. O que eu faço? Falo: não quero mais saber!", continuou.

"Na última vez que ele foi no meu programa, pediu para ir lá divulgar o solo dele. Eu fui muito prestativo, divulguei e, um dia depois, na primeira entrevista que ele deu, já falou bosta de mim. Depois foi no Pânico e falou bosta de novo. Então...", concluiu.

Marco Luque, Danilo Gentili e Rafinha Bastos nos bastidores de gravação do 'CQC' em outubro de 2008. Foto: Nilton Fukuda / Estadão

Semanas antes, em conversa com Thiago Ventura em seu canal de YouTube, Rafinha Bastos já havia abordado a relação com Gentili.

"A gente já foi muito amigo um tempo, depois não foi. Duas semanas atrás [a fala foi publicada em novembro] mandou um e-mail querendo reconversar e tudo mais. Acho que tem uma maturidade dele que vai chegar e a gente vai resolver essa questão".

"Já dei muita oportunidade para a gente voltar a ser amigo, assim, sabe? Mas acho que a gente não vai voltar a ser 'brother'", avaliou Rafinha Bastos.

VEJA TAMBÉM: Artistas que se odeiam - e não fazem a menor questão de esconder isso

Em seguida, prosseguiu: "O Danilo é um cara que trabalha muito no complexo da perseguição. Tem várias pessoas que em algum momento ele já 'tretou' porque acha que as pessoas querem derrubá-lo. Vive o tempo inteiro acuado, no celular, não te olha na cara."

Sobre a ida ao The Noite, comentou: "[O Danilo Gentili] me recebeu com carinho e divulgou. Não tocou em nenhum desses assuntos. Adoraria ter tido essa conversa com ele. Eu estava no programa, pronto para conversar. Se você assiste, vê eu aberto para a conversa e ele totalmente constrangido".

Rafinha Bastos e Danilo Gentili

Rafinha Bastos e Danilo Gentili ficaram conhecidos como nomes importantes da comédia stand-up brasileira ao longo da década de 2000, chegando a integrar o Clube da Comédia Stan-Up ao lado de outros nomes conhecidos, como Marcelo Mansfield, Oscar Filho e Marcela Leal.

Os dois ganharam projeção nacional como integrantes do programa CQC, da Band, lançado em 2008. Danilo ficou conhecido inicialmente pelo quadro Repórter Inexperiente, enquanto Rafinha fez parte da bancada ao lado de Marcelo Tas e Marco Luque. Ao longo do tempo, os dois também estiveram à frente do quadro Proteste Já.

Danilo Gentili, Rafinha Bastos, Marcela Leal e Oscar Filho, integrantes do Clube da Comédia Stand-Up, em foto de dezembro de 2007. Foto: J.F. Diorio / Estadão

Ao fim de 2011, Gentili deixou a atração para comandar seu próprio talk-show, o Agora É Tarde. No começo de 2014, o humorista deixou a Band para apresentar o The Noite, no SBT. Rafinha Bastos, então, assumiu seu lugar no Agora É Tarde, que ainda durou cerca de um ano.

Rafinha Bastos e Danilo Gentili também já foram sócios no bar Comedians Comedy Club (junto ao empresário Ítalo Gusso), que fechou no início da pandemia, em 2020, após quase uma década de funcionamento.

Confira abaixo algumas declarações recentes dadas entre 2015 e 2020 por Danilo Gentili e Rafinha Bastos a respeito de seu afastamento e do que aconteceu entre eles:

Entrevistas entre Danilo Gentili e Rafinha Bastos

Os dois humoristas também já se encontraram em seus respectivos programas. Gentili foi recebido no canal de Rafinha no YouTube em 2013. Os dois se reencontraram no The Noite em 2018.

VEJA TAMBÉM: Personalidades que contracenaram em frente às câmeras - mas se odeiam