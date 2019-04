Danilo Gentili é condenado a detenção por injúria contra deputada Maria do Rosário

O apresentador e humorista Danilo Gentili. Foto: Instagram/@danilogentili

Qual é o limite do humor? Esta é uma das principais perguntas feitas para artistas durante entrevistas. Para a juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo, o limite do humor é a injúria.

A magistrada condenou Danilo Gentili, nesta quarta-feira, 10, a uma pena de seis meses e 28 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por ter praticado crime de injúria contra a deputada federal Maria do Rosário Nunes, do PT do Rio Grande do Sul. Ele poderá recorrer da sentença em liberdade.

Em 2016, ele publicou mensagens chamando a deputada de ‘cínica’, ‘falsa’ e ‘nojenta’. Danilo foi processado pela parlamentar.

Na decisão, a juíza ressalta o direito à liberdade de expressão, mas enfatiza que, quando alguém ultrapassa a linha da ética, surge no Estado de Direito a tutela penal como legítimo instrumento de contenção contra o uso abusivo da liberdade de expressão. “Verifico que o humorista e apresentador dolosamente injuriou através da internet a deputada federal, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, atribuindo-lhe a alcunha de ‘puta’”, escreveu a magistrada.

Nas redes sociais, além da indignação dos seguidores, Danilo Gentili ganhou apoio de outros artistas que também trabalham com humor, como Tom Cavalcanti, Marcelo Tas e Oscar Filho. Confira.

O Humor que ajuda a ganhar consciência foi penalizado @DaniloGentili comediante na prisão? Esgotaram-se as tratativas, diálogo entre as partes para tão grave crime? Acredito na justiça e torço para que esse mal entendido seja corrigido! #menos pic.twitter.com/YemfCMnatq — TOM CAVALCANTE (@TomCavalcante1) 11 de abril de 2019

Peraí... o @DaniloGentili chamou a @mariadorosario de puta e ele foi condenado à prisão por isso??? E carrega a #LulaLivre no perfil? Deputada, dois pesos e duas medidas? Chamar de puta não é lá algo que se faça, mas que devaneio é esse de abuso de autoridade? — Oscar Filho (@OscarFilho) 11 de abril de 2019

No Brasil, políticos tem imunidade contra processos; ao mesmo tempo que comediantes e jornalistas são processados por políticos. Quem perde é a livre expressão #DaniloLivre @DaniloGentili — Marcelo Tas (@MarceloTas) 11 de abril de 2019

Até o filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, ironizou a decisão da Justiça. Eduardo Bolsonaro escreveu no perfil oficial dele no Twitter. “Alguém sabe se isso é uma piada ou algo sério e real?”.

Tweet do deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre a decisão da Justiça que penalizou o humorista Danilo Gentili. Foto: Twitter/@BolsonaroSP

Ao longo da madrugada desta quinta-feira, 11, Danilo Gentili seguiu repercutindo a decisão com os internautas. “Não me levem cigarros, por favor. Levem charutos”, escreveu na legenda de uma caricatura em que aparece algemado.