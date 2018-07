Danielle Winits engata namoro com André Gonçalves

Foto: Divulgação|Globo

Danielle Winits e André Gonçalves iniciaram um relacionamento. Procurada pela reportagem do E+, a assessoria da atriz evitou cravar que eles estão namorando, mas disse que ambos estão "juntos e felizes". O novo casal participou do quadro Superchef do Mais Você, programa matutino da Rede Globo comandado por Ana Maria Braga.

Dani, inclusive, fez uma postagem em seu Instagram em homenagem ao namorado.

