Daniela Mercury será uma das atrações principais da Parada LGBT

Daniela Mercury se apresentará na 18ª Parada LGBT Foto: Célia Santos/ SKOL Divulgação

Desde que declarou publicamente que é homossexual, há quatro anos, Daniela Mercury se tornou um dos símbolos da luta dos direitos LGBT. Não à toa, a cantora será uma das principais atrações da 18ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, marcada para o dia 18 de junho.

Ela se apresentará no trio elétrico da Skol, um dos maiores do evento. Daniela Mercury se disse muito feliz em comandar a atração pois acredita que a comunidade LGBT deve ostentar a sua força e agir em defesa dos direitos humanos. “Mais que uma celebração, a Parada do Orgulho LGBT é uma atitude política”, declarou.

A 18ª edição do evento ainda terá venda de cervejas com a embalagem nas cores da bandeira LGBT. Parte das vendas será revertida para a Casa 1, centro de acolhida para pessoas expulsas de suas casas por sua orientação sexual ou identidade de gênero.