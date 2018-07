Daniela Mercury faz show especial em festa de aniversário de Fernanda Gentil

. Foto: Reprodução/ Instagram

Parece que Fernanda Gentil gosta bastante de comemorar seu aniversário! A jornalista completou 30 anos no último dia 23, e já teve duas festas, a primeira em um buffet infantil, no dia 25 de novembro, e a segunda em um bar com os amigos, no dia seguinte.

No bar na Barra da Tijuca, Daniela Mercury marcou presença e cantou para os convidados de Fernanda. A jornalista postou um vídeo do momento e agradeceu à cantora. "Obrigada @danielamercury por me dar a honra de um show particular no meu aniversário! Você simplesmente incendiou o Candice com seu talento, animação, agudos, graves, falsetes, mis menores, dós sustenidos e las maiores na parceria com @ddpdiretoria", escreveu Fernanda.

Daniela Mercury também registrou o momento em suas redes sociais. A cantora postou uma foto dos dois casais: ela e Malu e Fernanda e a namorada, Priscila Montandon.

Lindas e apaixonadas, celebrando a vida... Sambando A photo posted by Daniela Mercury (@danielamercury) on Nov 26, 2016 at 7:12am PST

Na mesma ocasião, Fernanda e Priscila foram vistas se beijando e receberam muito apoio dos internautas.

So quero namorar se for pra ser igual a Fernanda Gentil e Priscila , se não for nem quero ?? pic.twitter.com/0pFR7XuSvK — Tropa 5H (@Tropa_5H) 26 de novembro de 2016

Minha vida seria mais fácil se eu shippasse Fernanda Gentil com a namorada dela em vez de camren Mas eu gosto de sofrer *que pegada em* pic.twitter.com/Oiorbqy8Jq — Camren SAC™ (@camrenSAC) 26 de novembro de 2016