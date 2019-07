Daniela Mercury e Malu Verçosa se casam em Portugal em cerimônia discreta

Daniela Mercury e Malu Verçosa se casam em Portugal. Foto: Pedro Taborda/Divulgação

Daniela Mercury aproveitou cinco dias de férias nos Açores, em Portugal, para casar com Malu Verçosa. A cerimônia aconteceu na cidade de Horta, na Ilha do Faial.

Ela e Malu, que já são casadas desde 2013 no Brasil, agora fizeram valer a união também na Europa. “Eu e Malu sentimos vontade de casar nesse paraíso, nesse lugar que nos acolhe tão bem e nos faz sentir em casa”, declarou a cantora.

Daniela Mercury, além de brasileira, também é cidadã portuguesa, já que o pai da artista nasceu em Braga. A escolha da Ilha Azul, como o Faial é conhecido, se deu pela paixão que ela e Malu têm pelo lugar.

As duas conheceram o lugar em 2017 durante uma apresentação de Daniela na Semana do Mar, tradicional festa dos Açores. Há dois dias, a cantora foi reconhecida como embaixadora do Faial pela Câmara Municipal da Horta.

O casal trocou a terceira aliança de casamento no Conservatório do Faial. A joia, desenhada por Carlos Rodeiro, tem 10 pequenos brilhantes cravejados, um solitário e é toda em ouro amarelo. Essa é a segunda aliança criada pelo designer para Daniela e Malu. A primeira foi trocada em 12 de outubro de 2013 no casamento civil realizado no Brasil. Em março do mesmo ano, o casal já havia feito uma troca simbólica de alianças em Paris, na França.

Daniela Mercury e Malu Verçosa em Portugal, em meio a hortênsias da Ilha Azul. Foto: Pedro Taborda/Divulgação

Depois da discreta cerimônia, o casal passeou pela Ilha Azul, que tem belas hortênsias, e depois ofereceu as flores a Iemanjá, seguindo a tradição baiana de agradecer bênçãos.

À noite, os amigos de Daniela e Malu na Ilha do Faial fizeram questão de brindar a novidade.

No próximo sábado, Daniela se apresenta na maior ilha dos Açores, a Ilha de São Miguel, onde pretende celebrar com música e alegria o casamento em terras portuguesas.