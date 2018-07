Daniela Mercury e Malu Verçosa se casam em cima do trio elétrico

Daniela Mercury se apresentou no tradicional circuito Barra-Ondina, em Salvador, na noite de sexta-feira, 24, e surpreendeu seus fãs ao se casar com Malu Verçosa em cima do trio elétrico.

"Meu amor de carnaval, de verão, de inverno, da vida! A gente vai se casar mil vezes!!!! Amei muitoooo casar em cima do trio!", escreveu Daniela em seu perfil no Instagram.

Os vestidos da cantora e de Malu foram os mesmos que elas vestiram na cerimônia civil, realizada em outubro de 2013. Todos os detalhes das peças foram feitos pelo artista plástico Iuri Sarmento.

Veja as fotos: