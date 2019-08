Daniela Mercury cancela shows nos EUA por conta de furacão

Daniela Mercury. Foto: Felipe Rau/Estadão

Daniela Mercury alterou na quinta-feira, 29, sua agenda de shows nos Estados Unidos devido à chegada do furacão Dorian na Flórida. O plano inicial era começar a turnê pelo país no dia seis de setembro, em Orlando, e partir para Miami no dia seguinte.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA, "há uma crescente probabilidade de haver um prolongado período de condições climáticas perigosas que podem durar alguns dias em parte da Flórida no início da próxima semana".

Assim, Daniela Mercury anunciou em seu Instagram que o primeiro show nos Estados Unidos será em oito de setembro, em Boston. Em seguida, ela seguirá para Atlanta, São Francisco, São Diego, Nova York, Houston e Nova Orleans.