Daniela Melchior aparece como 'alienígena' e desperta curiosidade dos fãs; confira

A atriz portuguesa Daniela Melchior Foto: Instagram/@danielamelchior

A atriz portuguesa Daniela Melchior surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira, 21, ao aparecer com um visual 'alienígena'.

Nas redes sociais, ela surgiu em uma série de fotos utilizando uma capa cinza no cabelo. Na legenda da imagem, inclusive, Daniela colocou um emoji de alienígena.

Em nenhum momento da publicação ela dá mais detalhes sobre o bastidor da fantasia.

A atriz, que interpretou Ratcather II no filme Esquadrão Suicida, revelou recentemente que participa das gravações de um novo longa de ação, Assassin Club. Ela e Henry Golding serão um casal de espiões na trama. As gravações do filme ocorrem na Itália.