Daniela Albuquerque lamenta morte da madrinha: ‘Minha dinda, vou sentir saudades’

A apresentadora da Rede TV! Daniela Albuquerque. Foto: Instagram/@danialbuquerquetv

Daniela Albuquerque usou as redes sociais nesta quinta-feira, 5, para lamentar a morte da madrinha. A apresentadora da Rede TV! publicou, no perfil oficial dela no Instagram, uma imagem em que aparece abraçada com ela.

“Tantas lembranças maravilhosas que eu tenho com a senhora. Meu vestido do meu batizado que a senhora fez guardo até hoje. A Alice já usou, a Antonella irá usar e depois meus netos usarão”, escreveu Daniela.

Na segunda fotografia, ela fez uma montagem com a filha usando o vestidinho de batizado e uma imagem antiga da apresentadora usando a mesma roupa.

Na despedida, Daniela Albuquerque escreve sobre o amor que sente pela madrinha. “Minha dinda, vou sentir saudades. Que a senhora descanse em paz. Te amo para sempre”, escreve na legenda da foto.