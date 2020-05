Daniel Radcliffe e outros atores leem capítulos de ‘Harry Potter’ em vídeos

Daniel Radcliffe, protagonista dos filmes 'Harry Potter', aparece em vídeo lendo o primeiro livro da franquia Foto: Wizarding World / Reprodução

O ator Daniel Radcliffe, conhecido por interpretar o bruxo Harry Potter na franquia de filmes com o mesmo nome do personagem, apareceu em um vídeo publicado nesta terça-feira, 5, em que narra o primeiro capítulo de Harry Potter e a Pedra Filosofal, primeiro livro da saga adaptada para os cinemas.

O vídeo faz parte da iniciativa Harry Potter at Home, ou Harry Potter em Casa, que conta com a participação da autora dos livros, J.K. Rowling. Semanalmente uma personalidade irá ler um dos 17 capítulos do primeiro livro, como uma forma de levar a saga para as pessoas durante a quarentena.

Além de Radcliffe já foram confirmados outras seis pessoas que lerão um dos capítulos do livro: Stephen Fry, o jogador de futebol David Beckham, Dakota Fanning, Claudia Kim, Noma Dumezweni e Eddie Redmayne, que protagoniza a franquia Animais Fantásticos e Onde Habitam, que faz parte do universo de Harry Potter.

O site oficial da franquia, em que os vídeos serão postados, também prometeu surpresas, e a aparição de membros do elenco dos filmes. Já aqui no Brasil, também dentro da iniciativa, a Editora Rocco lançou, em 30 de abril, uma edição especial com as obras da saga, para comemorar os 20 anos do lançamento do primeiro livro em terras brasileiras. Os itens podem ser comprados nas livrarias de todo o País.

Os áudios com as narrações dos artistas também estarão disponíveis no Spotify. O vídeo com a narração de Radcliffe pode ser acessado clicando aqui.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais