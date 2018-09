Daniel presta homenagem a João Paulo, que faria 58 anos: 'Você faz muita falta, cara!'

Os cantores João Paulo e Daniel. Foto: Instagram/ @cantordaniel

O cantor sertanejo Daniel publicou uma homenagem ao amigo João Paulo, com quem fez dupla e lançou sucessos nos anos 1990. Nesta quarta-feira, 12, ele completaria 58 anos de idade.

João Paulo morreu em 12 de setembro de 1997, após um acidente de carro. Ele foi carbonizado após a BMW que dirigia ter capotado e explodido na Rodovia dos Bandeirantes, por onde passava ao voltar de um show de São Caetano do Sul, indo em direção a Brotas, onde visitaria sua família.

No perfil oficial de Daniel no Twitter e no Instagram, a homenagem ao amigo: "Se você estivesse aqui com a gente, estaria com seus 58 anos! Hoje são 21 anos de sua ausência! Uma vida! Você faz muita falta cara! Saudades!", escreveu na legenda da foto que marca a história da amizade entre eles.

Os seguidores do cantor se emocionaram. "Me lembro da notícia do acidente que levou João Paulo... o tempo voou... bom lembrar daqueles que foram companheiros de jornada e deixam saudade", relembrou um fã. Outro internauta comentou: "Cresci ouvindo a melodia que encanta o coração e a alma, acalma os nervos e purifica a mente (pensamentos) bela lembrança a voz de vocês encantaram (sic) eternamente juntas".