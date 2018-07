Dani Winits desmente apresentador do SBT, e André Gonçalves ameaça 'quebrar os dentes'

Quem estava acordado por volta das 4h conseguiu acompanhar em tempo real um enorme barraco entre o casal de atores Danielle Winits e André Gonçalves, com o jornalista Leo Dias, apresentador do programa Fofocando, do SBT. A história é longa e merece ser bem explicada. Tá atenta, Luiza? Vamos lá:

Nesta semana, o colunista havia noticiado que Dani e André haviam furado a fila no check-in do aeroporto, e a atriz teria dito que precisava de atendimento preferencial por estar grávida. A notícia disseminou e muitos seguidores começaram a questionar a moça sobre a suposta gravidez.

Ela, então, usou seu perfil no Instagram para desmentir a notícia do jornalista e aproveitou para criticá-lo. Veja o post dela no Instagram:

BRASIL❗️@euleodias (pseudo jornalista ) é um ser humano que merece MTO além do que apenas 15 minutos de fama a qual tanto persegue anos a fio ..... Merece ser suprido de AMOR tamanha carência a qual esmaga esse peito desnutrido de afeto ... Merece um BASTA em si mesmo tamanha falta de respeito para com o próximo .... Merece ser amado pelo amor que o FALTA , pela MENTIRA que o completa , pela INCOMPLETUDE que o cerca . leo Dias

Leo Dias viu o post e não ficou nada bem. "Danielle Winits, vc não sabe com quem ta mexendo. Vou contar tudo agora, ok? LIGA O VENTILADOR!", escreveu o jornalista no Twitter. E a história, de tão longa, precisou ser contada no Instagram, já que o textão teve muito mais que 140 caracteres. Ele ficou tão irritado que decidiu trazer à tona uma suposta traição de Danielle ao ex-namorado, o jogador Amaury Nunes. Veja:

"Essa é DANIELLE WINITS brigou com a pessoa errada! Me ataca porque eu contei que, para furar a fila da classe econômica da American Airlines, ela disse estar grávida! Tenho testemunhas. Passageiros relataram. Eu não disse que vc tá grávida. Só que é mais uma mentira que vc conta. ALIÁS, QUER QUE EU LEMBRE DA ÚLTIMA MENTIRA QUE VC CONTOU PRO AMAURY NUNES, seu ex???? Vocês foram jantar na pizzaria Braz na Barra. Ele tinha acabado de chegar de um período nos Estados Unidos. O garçom, educado, perguntou se vc queria o mesmo vinho da semana passada que estava em falta. Amaury olhou para vc e perguntou: "Ué, vc não bebe vinho, com quem vc esteve aqui?" Ao invés de falar pro Amaury que levou seu amante personal trainer, vc foi fazer um escândalo com o coitado do garcom, lembra Danielle??? O garcom foi humilhado, vc queria que o demitissem por expor a sua vida secreta. Isso, eu não contei, Danielle. Porque eu achava que as suas mentirinhas públicas eram inofensivas. Coitado do Amaury. O único que te aturou, não por muito tempo. Vc me chama de pseudo jornalista? Qual foi seu grande papel na TV ? Mostrando seu corpo? Que há muito tempo não é mais o mesmo. Danielle, se enxergue. Vc é uma farsa. Ninguém te atura por muito tempo. Nem seus amigos (eu conhecidos muitos exs), nem os que foram pra cama com vc, que não foram poucos (talvez dezenas) mas não ficou nenhum. Olhe pro espelho antes de falar de mim", escreveu.

E continuou no Twitter:

Nao comecei hoje no jornalismo. Não publico tudo o que sei. Agora, não pisa no meu calo — LeoDias (@euleodias) 6 de janeiro de 2017

Isso pq eu não falei do perrengue para ela receber a pensão do Guy. Sei até o valor. Uma miséria — LeoDias (@euleodias) 6 de janeiro de 2017

Estava quase dormindo. Ela acabou com a minha noite. — LeoDias (@euleodias) 6 de janeiro de 2017

Só espero que o que eu falei não tenha consequências pro Amaury, o pai de verdade de Guy — LeoDias (@euleodias) 6 de janeiro de 2017

Por último: QUERO VER A DANIELLE ME DESMENTIR QUE TRAIU O AMAURY COM O PERSONAL DELA — LeoDias (@euleodias) 6 de janeiro de 2017

A única amiga que Dani tinha infelizmente morreu: Beth Lago — LeoDias (@euleodias) 6 de janeiro de 2017

Danielle Winits não é e nunca foi uma pessoa do bem. Só lamento pelos filhos. Noah pelo menos tem pai. Guy merecia uma família melhor — LeoDias (@euleodias) 6 de janeiro de 2017

Pensa que parou por aí? Espera que tem mais! André Gonçalves, atual namorado de Danielle Winits, entrou na confusão e publicou um vídeo nada simpático. Vamos transcrever as falas do ator, em ipsis litteris, porque ele pode vir a se arrepender e apagar o post:

"Olá, @euleodias. Deixa eu te falar uma parada. Já que você não respeita ninguém, deixa eu te falar o seguinte. Já que você mente, inventa um monte de mentira, é o seguinte. Não tem processo. Eu vou quebrar seus dentes, meu filho. Seu cheirador de cocaína, filho da p***. Eu vou quebrar os seus dentes. Não tem Justiça. Eu vou quebrar você, filha da p***, por causa da tua mentira. Sacou?"

Um vídeo publicado por Ator / Casado ❤️ (@andregoncalves75) em Jan 5, 2017 às 11:16 PST

Leo Dias não deu as caras no programa Fofocando na manhã desta sexta-feira, 6, e o assunto tampouco foi comentado no programa de fofocas do SBT. Em uma publicação anterior no Twitter, ele justificou sua ausência por estar ocupado com sua mudança de casa.