Dani Suzuki arrecada fundos para trazer crianças refugiadas ao Brasil

A atriz Dani Suzuki vem dando apoio à ideia da ONG I Know My Rights para trazer cerca de 20 crianças refugiadas na Síria para um abrigo mantido pela ONG Aldeias Infantis, em São Paulo, para serem cuidados por uma mãe social.

"Quando vi a situação em Aleppo, onde as crianças estão sendo torturadas, estupradas e não têm um adulto por elas, pensei no que podia fazer, e decidi procurar meus amigos artistas e instituições nessa área", disse em entrevista ao jornal Extra.

No momento, ela busca a aprovação para captar recursos com diversos artistas e instituições. Entre os que teriam lhe dado apoio, estão nomes como Bruno Gagliasso, Bruna Marquezine e Paolla Oliveira. "Nenhum dinheiro será do governo, vamos captar com empresários e a classe artística. Já faço trabalho voluntário há anos e meus amigos depoistam na minha conta e confiam", ressalta.

As crianças, porém, não viriam para cá com o intuito de serem adotadas por brasileiros: "Teremos dois anos para investigar algum parentesco dessas crianças, e, quando a guerra acabar, poder reintroduzí-las em sua terra de origem".

A atriz ainda cogita buscar as crianças pessoalmente, uma vez que elas não estariam em zona de conflito, mas sim num campo de refugiados.