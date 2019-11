Dani Russo afirma que está com depressão: 'não estou aguentando mais'

A cantora Dani Russo. Foto: Instagram/@danirussotv

Dani Russo falou que está com depressão em uma publicação feita no Instagram no último sábado, 9. Aos 21 anos, a cantora e youtuber disse que, apesar de levar a vida sorrindo, o custo disso são lágrimas. Nos stories, ela manteve o tom otimismo e falou de fé.

"Levo a vida sorrindo, embora me custe lágrimas... Deus, tira de mim essa depressão maldita", escreveu ela na rede social. "Eu não estou aguentando mais", completou.

Nos comentários, ela recebeu mensagens positivas de personalidades e fãs. No dia seguinte, Dani comentou o caso nos stories.

"Não vou esconder isso que estou passando de vocês, porque eu tenho certeza absoluta que tem alguém aí desse lado que está passando pela mesma coisa, está passando por algo até mil vezes pior, que está pensando em desistir do mesmo jeito que eu estava ontem", afirmou.

Apesar do problema de saúde, Dani Russo manteve o tom otimista e mandou um recado para os seguidores. "Deus não te dá nada mais pesado do que você consiga carregar. Ele não te dá um problema que você não seja capaz de enfrentar. Sei que parece mais fácil desistir, se entregar, mas ele não quer isso, ele quer você forte, ele quer ver você lutando, pedindo força para ele".

Confira abaixo a publicação de Dani Russo sobre depressão: