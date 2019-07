Dani Calabresa publica desabafo sobre padrões de beleza: 'Não quero mais condenar meu corpo'

Dani Calabresa Foto: João Cotta / Globo / Divulgação

A atriz Dani Calabresa, atualmente no elenco do Zorra e da Escolinha do Professor Raimundo, da Globo, publicou um desabafo falando sobre as fotos que posta de seu corpo no Instagram nesta quarta-feira, 31.

Segundo ela, a reflexão surgiu quando um amigo compartilhou uma foto sua em uma viagem de alguns anos atrás em que suas celulites não apareciam. Ela, então, optou por relembrar o momento com uma foto em que "elas estão aí, dando 'oi' pro sol'".

"Escolhi postar essa, porque se eu visse aqui no Instagram mais corpos parecidos com o meu, ficaria mais fácil me amar", afirmou.

Em seguida, prosseguiu: "Vejo tanta barriga reta e bunda em pé (nada contra), mas acho que se a gente postasse mais barrigas redondas, bundas furadas, celulite e varizes - sim, eu tenho - podemos nos ajudar a mudar esse pensamento de 'esse corpo é certo e lindo e esse é errado e feio'."

VEJA TAMBÉM: Personalidades que já se posicionaram contra os padrões de beleza

Dani ainda disse que chegou a ter vontade de evitar ir à praia por receio da reação das pessoas por conta de seu corpo: "Muitas vezes já tive medo de ir pra praia aqui no Rio de Janeiro e ser covardemente 'flagrada' por um fotógrafo escondido atrás da moita, que iria me magoar e humilhar soltando uma nota: 'Dani Calabresa exibe gordura e celulites, ao invés de escrever uma mensagem normal como 'curte lindo dia de sol na praia'".

"Não quero mais condenar meu corpo me achando errada. Amo comer fritura e chocolate. Não tenho rotina de exercícios, mas gostaria de ter, porque sempre me cobram que preciso melhorar a postura, melhorar alongamento, evitar dor nas costas...", continuou.

Confira abaixo a íntegra do desabafo publicado por Dani Calabresa em seu Instagram: